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Yolcu minibüsünde uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişiye gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2018 12:41 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Tire ilçesinde, jandarmanın bir yolcu minibüsünde yaptığı kontrollerde 147 uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Yolcu minibüsünde uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişiye gözaltı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Tire ilçesinde, jandarmanın bir yolcu minibüsünde yaptığı kontrollerde 147 uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bu sabah yaptığı yol kontrolünde, bir yolcu minibüsü durduruldu. Ekipler, araçta ve yolcular üzerinde arama yaptı. O.B. ve D.F.B. adlı 2 kişinin üzerlerinden 147 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilein sorgusunun sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Yolcu minibüsünde uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişiye gözaltı

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