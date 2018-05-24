Yolcu minibüsünde uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişiye gözaltı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Tire ilçesinde, jandarmanın bir yolcu minibüsünde yaptığı kontrollerde 147 uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bu sabah yaptığı yol kontrolünde, bir yolcu minibüsü durduruldu. Ekipler, araçta ve yolcular üzerinde arama yaptı. O.B. ve D.F.B. adlı 2 kişinin üzerlerinden 147 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilein sorgusunun sürdüğü bildirildi.
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