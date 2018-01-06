Yolcu minibüsünün çarptığı kadın öldü

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'in merkez Artuklu ilçesinde, Elif Aşıroğlu (75) yolun karşı tarafına geçerken yolcu minibüsünün çarpması sonucu öldü.

Kaza, Yenişehir Mahallesi'nde bu sabah saatlerinde meydana geldi. M.B. yönetimindeki 47 M 0044 plakalı yolcu minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Aşıroğlu'na çarptı. Aşıroğlu kaza yerinde öldü. Kaza yerine gelen Elif Aşıroğlu'nun yakınları, acı haberi alınca sinir krizi geçirdi. Aşıroğlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Mardin Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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