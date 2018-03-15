Yolcu otobüslerinde kaçak sigara ele geçirildi

Sarıkamış’ta jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde 2 yolcu otobüsünde kaçak sigara ele geçirildi.
Kars İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Karakurt Jandarma karakol Komutanlığı ekiplerince yol güvenlik kontrolleri aralıksız devam ediyor.
Jandarma ekiplerince Karakurt’ta yapılan kontrollerde 2 yolcu otobüsünde A.A. ve V.T.’ye ait valizlerde yapılan aramalarda toplam 930 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli A.A. ve V.T. gözaltına alındı.
Kaçak sigaralar imha edilmek üzere muhafaza altına alınırken, şüpheliler hakkında ÖTV Genel Tebliği kapsamında toplam 13 bin 20 lira idari para cezası kesildi.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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