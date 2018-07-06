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Yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 01:25 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ilgın ilçesinde yolcu otobüsünün yoldan çıkıp şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Atilla MEMİŞ/ILGIN (Konya),(DHA) - KONYA'nın Ilgın ilçesinde yolcu otobüsünün yoldan çıkıp şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Konya-Afyonkarahisar Karayolu Ilgın ilçesi Kapaklı mevkiinde meydana geldi. Murat Taştekin'in kullandığı 44 AG 919 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada otobüsteki yolcularla birlikte 15 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralıYolcu otobüsü devrildi: 15 yaralıYolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

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