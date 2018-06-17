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Yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 20 yaralı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2018 22:04 | Son Güncelleme

KARAMAN'da, yolcu otobüsünün kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 20'den fazla kişi de yaralandı.  Kaza, bugün saat 21.15 sıralarında Karaman- Mut karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi.

Yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 20 yaralı (1)

Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)- KARAMAN'da, yolcu otobüsünün kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 20'den fazla kişi de yaralandı.
Kaza, bugün saat 21.15 sıralarında Karaman- Mut karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Mersin'den Karaman'a giden yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp devridikten sonra bir süre sürüklendi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 20'den fazla kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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Yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 20 yaralı (1)Yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 20 yaralı (1)Yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 20 yaralı (1)

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