Yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 40 yaralı (2)

Can pazarının yaşandığı kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ölen yolculardan birinin cesedi, ekiplerin müdahalesi ile otobüsün altından çıkartıldı. Kazada yaralananlar ambulanslarla Karaman ve Mersin'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Karaman Valisi Fahri Meral de kaza yerine gelip incelemede bulundu. Otobüste ilk belirlemelere göre 3 mürettebatla birlikte 49 kişinin bulunduğunu belirten Vali Meral, ''Otobüste 49 kişinin olduğu düşünülüyor. Yaptığımız belirlemelere göre 40 yaralımız var. Yaralılardan 4'ünün durumu ağır. 3 vatandaşımızda hayatını kaybetti. Kazanın ilk belirlemelere göre hava şartları nedeniyle meydana geldiğini anlaşıldı'' dedi.

Kaza nedeniyle Karaman- Mersin karayolu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

