Yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 40 yaralı (3)

YARALI SAYISI 46'YA YÜKSELDİ
Ak Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, kazanın ardından Devlet Hastanesi'nde geldi. Yaralıları ziyaret eden Şeker, yetkililerden bilgi aldı. Şeker, yaralı sayısının 46'ya yükseldiğini belirterek, ''Kazada, 46 vatandaşımız yaralandı. 39 yaralı devlet hastanemizde, 4'ü özel hastanede, 3'ü de Mut Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralılardan 17'sinin durumu diğerlerine göre daha kötü ve 3 kişinin ameliyatı devam ediyor. 3 vatandaşımız da kazada yaşamını yitirdi'' dedi.
Kazada yaşamını yitiren 3 yolcudan birinin kimliğinin Karaman İl Özel İdaresi'nde görevli Rukiye Ertan olduğu belirlendi.
24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!
Karaman-Mut Karayolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Bit pazarından kulak temizleme çubuğu aldı! Kutudan çıkanları görünce ne yapacağını şaşırdı!
Instagram hikayelerinde ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu? Müjdeli haber geldi
Şanlıurfa'da bayram ziyaretinden dönen aile 14 yaşındaki kızlarını tavanda asılı buldu
İsrail'den Suriye konusunda yeni açıklama: İran'ı vuracağız
Samsun'da hastanede şoke eden görüntü! Doktorun yüzüne tekme attı
CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu
Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!
Okuyucu Yorumları 0 yorum