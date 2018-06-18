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Yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 40 yaralı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2018 01:27 | Son Güncelleme

YARALI SAYISI 46'YA YÜKSELDİ  Ak Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, kazanın ardından Devlet Hastanesi'nde geldi.

YARALI SAYISI 46'YA YÜKSELDİ
Ak Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, kazanın ardından Devlet Hastanesi'nde geldi. Yaralıları ziyaret eden Şeker, yetkililerden bilgi aldı. Şeker, yaralı sayısının 46'ya yükseldiğini belirterek, ''Kazada, 46 vatandaşımız yaralandı. 39 yaralı devlet hastanemizde, 4'ü özel hastanede, 3'ü de Mut Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralılardan 17'sinin durumu diğerlerine göre daha kötü ve 3 kişinin ameliyatı devam ediyor. 3 vatandaşımız da kazada yaşamını yitirdi'' dedi.
Kazada yaşamını yitiren 3 yolcudan birinin kimliğinin Karaman İl Özel İdaresi'nde görevli Rukiye Ertan olduğu belirlendi.

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Yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 40 yaralı - FotoğraflarYolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 40 yaralı - Fotoğraflar
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