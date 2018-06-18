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Yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 46 yaralı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2018 09:08 | Son Güncelleme

KAZADA ÖLENLERİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölen 3 kişinin Rukiye Ertan (28), Sultan Söylemez (24) ve Hatice Yaldız olduğu belirlendi.

KAZADA ÖLENLERİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölen 3 kişinin Rukiye Ertan (28), Sultan Söylemez (24) ve Hatice Yaldız olduğu belirlendi. Karaman Özel İdaresi'nde çalışan Rukiye Ertan'ın, bayram tatili için gittiği Adana'dan Karaman'a, üniversite öğrencisi Sultan Söylemez'in de memleketi Mersin'in Mut ilçesinden öğrenim gördüğü İzmir'e dönmek üzere olduğu belirtildi. Yaralıların bazılarının isimleri şunlar: "Sürücü İbrahim Çıkaran, ikinci sürücü Celal Öztürk, Yunus Özcan, Emel Özcan, Vesile Akgül, Mustafa Umut Sert, Ayşen Aslan, Habibe Atçeken, Emine Atçeken, Hatice Yılmazer, İsa Ekti, Mehmet Tulen, Ali Gürbüz, Hasan Karaboğaz, Yüksel Kurt, Onur Karataş, Güler Pala, Mustafa Keskin, Abdurrahman Tekparmak, Sahra Mehtap Nacar, Duygu Mısırlıoğlu, Levent Kelekci, Metin Başaran, Zeynep Üzüm, Hamza Üzüm, Aliye Doğan, Seher Şahin, Meltem Coşkunca, Zeynep Şimşek, Ali Köse, Uğur Taşçı, Hakan Yemişen, Fatih Salkacı, Emine Şimşek, Sümeyye Albayrak, Gizem Dinçer, Yılmaz Tekparmak."

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