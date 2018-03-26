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Yolcu otobüsü harfiyat kamyonuyla çarpıştı: 27 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 00:42 | Son Güncelleme

Manisa'nın Gördes İlçesi'nde, yolcu otobüsü ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 27 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazada hastanelere kaldırılan yaralılardan 8'ini hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yolcu otobüsü harfiyat kamyonuyla çarpıştı: 27 yaralı

Kaza, saat 21.00 sıralarında Gördes-Akhisar Karayolu Fundacık Mevkii'nde meydana geldi. Ramazan K.'nın kullandığı 45 R 9924 plakalı yolcu otobüsü, karşı yönden gelen Sami Odabaş (54) yönetimindeki 06 FZ 4254 plakalı hafriyat kamyonunun damperiyle çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada otobüs sürücüsü ve 26 yolcu yaralandı.

Yolcu otobüsü harfiyat kamyonuyla çarpıştı: 27 yaralı

Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ambulanslarla yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Yolcu otobüsü harfiyat kamyonuyla çarpıştı: 27 yaralı

Tedaviye alınan yaralılardan 8'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kamyon şoförü Odabaş, ifadesi alınmak üzere Gördes İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Yolcu otobüsü harfiyat kamyonuyla çarpıştı: 27 yaralı

Kaza nedeniyle Gördes-Akhisar Karayolu'nda trafik tek şeritten sağlanıyor.

Yolcu otobüsü harfiyat kamyonuyla çarpıştı: 27 yaralı

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)<div class="others-news clr"><a href="http://www.mynet.com/haber/yasam/denizli-de-sabaha-karsi-buyuk-facia-en-kucugu-17-en-buyugu-19-yasinda-3920358-1" target="_blank"><span class="others-img"><img alt="Denizli'de sabaha karşı büyük facia!" src="https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/2325567/2325567-148x74.jpg"></span><span class="others-tile">Denizli'de sabaha karşı büyük facia!</span></a></div>
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Manisa trafik kazası gördes yolcu otobüsü

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