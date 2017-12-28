Yolcu otobüsü ile ambulans çarpıştı: 6 yaralı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da yolcu otobüsü ile içinde hasta bulunan ambulansın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi Reşit Direkli Bulvarı'nda meydana geldi. Hastaneye hasta taşıyan Halil Ç. yönetimindeki 63 AJ 129 plakalı ambulans ile Raydin B. yönetimindeki 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsü, kavşakta çarpıştı. Kazada ambulans şoförü ile hasta Mehmet A. ve yakını Şemsettin P. ile sağlık görevlileri Mahmut A., Demet K. ve Mehmet Davut S. yaralandı.

Hasta, olay yerine sevk edilen başka ambulansa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yaralılar da çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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