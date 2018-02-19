Yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Nejdet ARMAĞAN/MUŞ, (DHA) - MUŞ'ta, yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada; 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Muş- Bulanık yolu Karakale mevkisinde meydana geldi. Muş'tan Malazgirt'e giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KSP 59 plakalı, Muş Ovası firmasına ait yolcu otobüsü, karşı yönden gelen Mehmet Çelik yönetimindeki 35 AC 2072 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kaza sonucu hafif ticari aracın sürücüsü Çelik ile araçta bulunan Filiz Aykuş, olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçtaki Baran Çelik, Türkan Sabırlı, Mehmet Sabırlı ve Kıyasettin Sabırlı ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaşamını yitirenlerin cansız bedenleri, sıkıştıkları araçtan İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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