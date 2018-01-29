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Yolcu otobüsü ile uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ | 29.01.2018 20:30 | Son Güncelleme 45 dakika önce

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, polisin durdurduğu yolcu otobüsünde çantasının astarına ve içindeki hediyelik eşyalara gizlenmiş toplam 200 gram metamfetamin ile yakalanan kadın yolcu gözaltına alındı. Kurye olduğu belirlenen kadının metamfetamini teslim edeceği belirlenen yabancı uyruklu S.A.H. de buluşma noktasında gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen 27 Ocak'ta Denizli-Ankara karayolu üzerindeki kontrol noktosbunda yolcu otobüsleri üzerinde denetim yaptı. Denetim sırasından İstanbul-Denizli seferini yapan bir yolcu otobüsünü durduran polis, yolcuların kimliklerini kontrol etmeye başladı. Bu sırada kadın yolculardan Z.T.'nin tedirgin davranışları polisin dikkatini çekti. Z.T.'nin üzerinde ve çantasında arama yapıldı. Aramada, Z.T.'nin çantasını astarı içine ve içindeki hediyelik eşların içine gizlediği belirlenen toplam 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu kuryesi olduğu anlaşılan n Z.T., gözatına alındı. Z.T.'nin ifadesinden, taşıdığı metamfetaminleri uyruğu açıklanmayan S.A.H.'ye teslim edeceği tespit edildi. S.A.H. de buluşma noktasında yakalanıp, gözaltına alındı. 2 şüpheli sevk edildikleri admiyede tutuklandı.

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