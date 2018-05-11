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  Yolcu otobüsü, ışıklarda çöp kamyonuna çarptı: 9 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2018 17:22 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Milas ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen çöp kamyonuna arkadan çarpan yolcu otobüsündeki 9 kişi yaralandı.

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen çöp kamyonuna arkadan çarpan yolcu otobüsündeki 9 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında, Milas- Söke Karayolu 23 Nisan Bulvarı Balçık Kavşağı'nda meydana geldi. Milas'tan Bodrum'a giden, Tamer İçinak (39) yönetimindeki 06 FV 7212 plakalı yolcu otobüsü, trafik ışıklarında kırmızıda bekleyen Ali Özyılmaz (39) yönetimindeki 35 EA 673 plakalı çöp kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, otobüs sürücüsü Taner İçinak ile yolcular Haldun Bozkurt, Elif Altın, Hilal Fatma Altın, Halim Gazi Savaş, Erdal Ertaş, Mustafa Gökpınar, Hülya Batanoğlu ve Hüseyin Yağcı yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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