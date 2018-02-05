HABER

Yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı: 10 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 05.02.2018 09:22 | Son Güncelleme

Konya’da direksiyon hakimiyetini kaybeden yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otobüste bulunan 10 kişi yaralandı.Kaza, Konya - Adana Karayolunun 55’inci kilometresinde meydana geldi.

Konya’da direksiyon hakimiyetini kaybeden yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otobüste bulunan 10 kişi yaralandı.
Kaza, Konya - Adana Karayolunun 55’inci kilometresinde meydana geldi. Mersin’den Konya’ya gelen Niyazi A. idaresindeki 42 LT 629 plakalı yolcu otobüsü İsmil mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen Hasan Ö. yönetimindeki 63 NC 490 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon yol kenarındaki tarlaya inerken, yolcu otobüsü ise karşı şeride geçerek durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, otobüsteki henüz ismi belirlenemeyen muavini sıkıştığı yerden çıkartılarken, kazada yaralanan 10 yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan diğer yolcular farklı bir otobüsle Konya’ya gönderildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu

Robert Pattinson: Camiye girince hayatım değişti ve...

Robert Pattinson: Camiye girince hayatım değişti ve...

Sıla ayrılığın ardından ilk defa sessizliğini bozdu

Sıla ayrılığın ardından ilk defa sessizliğini bozdu

Arka Sokaklar'ın Hakan komiseri bakın kimin oğlu!

Arka Sokaklar'ın Hakan komiseri bakın kimin oğlu!

Seren Serengil sosyal medyada alay konusu oldu!

Seren Serengil sosyal medyada alay konusu oldu!

Cansu Dere ve Engin Akyürek artık aynı evde yaşıyor!

Cansu Dere ve Engin Akyürek artık aynı evde yaşıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 5 asker memleketlerine uğurlandı

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 5 asker memleketlerine uğurlandı

Vicdanız sürücü çarpıp kaçtı

Vicdanız sürücü çarpıp kaçtı

Van’da 57 kilo eroin ele geçirildi

Van’da 57 kilo eroin ele geçirildi

İnternette 'taşıyıcı anne' ilanları görenleri şoke etti!

İnternette 'taşıyıcı anne' ilanları görenleri şoke etti!

Van'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 21 yaralı

Van'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 21 yaralı

Cenaze yolunda kaza: 1 ölü, 12 yaralı

Cenaze yolunda kaza: 1 ölü, 12 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.