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Yolcu otobüsü park halindeki Tır’a çarptı...İlk belirlemelere 6 ölü çok sayıda yaralı var

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 08:16 | Son Güncelleme

Çorum’da yolcu otobüsü, park halindeki TIR’a çarptı.

Çorum’da yolcu otobüsü, park halindeki TIR’a çarptı. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

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