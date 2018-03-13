Yolcu otobüsü park halindeki Tır’a çarptı...İlk belirlemelere 6 ölü çok sayıda yaralı var

Çorum’da yolcu otobüsü, park halindeki TIR’a çarptı. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.
Son dakika! Çorum'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı! Çok sayıda ölü var
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