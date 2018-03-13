Yolcu Otobüsü, park halindeki tır’a çarptıktan sonra yandı: 13 Ölü, 20 Yaralı

Çorum’un Osmancık ilçesinde emniyet şeridinde park halinde bulunan Gürcistan uyruklu LT 640 TL plakalı tır’a bir yolcu otobüsünün çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk bilgilere göre 13 kişi hayatını kaybederken 20 kişide yaralandı.

Kaza, Tosya-Osmancık karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul’dan Tokat’a gittiği öğrenilen yolcu otobüsü Kesikkaya bölgesinde arızalanan çelik yüklü tır’a arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu otobüsü ve tır alev aldı. Bir anda büyüyen alevler yolcu otobüsünü sardı. Kazayı gören sürücüler polis ve jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, jandarma ekiplerinin yanı sıra çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yolcu otobüsü tamamen tır’ın ise dorse kısmı yandı. Yanan araçlara müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yaralılar Osmancık Devlet Hastanesi ile Erol Olçok Eğitim ve araştırma hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Otobüsün tamamen yanması nedeniyle ölü ve yaralı sayısının belirlenmesi konusunda güçlük yaşandığı belirtildi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda ekip çalışmalarını sürdürüyor.

Kazanın duyulmasının ardından Çorum Valisi Necmettin Kılıç, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş ve Osmancık Kaymakam Vekili Emre Çiftci ile olay yerine gelerek kazayla ilgili bilgi aldı. İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı da Osmancık Devlet Hastanesine giderek, yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Bu arada kazayla ilgili Çorum Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul-Samsun D100 kara yolunda saat 05.35 sıralarında Tosya-Osmancık istikametine doğru yolun emniyet şeridine park etmiş haldeki tıra yolcu otobüsünün arkadan çarpması sonucu ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Olayla ilgili adli soruşturma devam etmekte olup soruşturmanın tamamlanmasına müteakiben diğer gelişmeler paylaşılacaktır."