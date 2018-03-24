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Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 34 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 07:59 | Son Güncelleme

AKSARAY- Ankara karayolunda şoförünün kalp rahatsızlığı geçirdiği öne sürülen yolcu otombüsü, şarampole devrildi.

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 34 yaralı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARA, (DHA)- AKSARAY- Ankara karayolunda şoförünün kalp rahatsızlığı geçirdiği öne sürülen yolcu otombüsü, şarampole devrildi. Kazada, 4 kişi öldü, 34 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 4.30 sıralarında Acıpınar köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan aldığı yolcuları Adıyaman'a götüren Kırmızıgül Turizm'e ait Nurettin Dağ (59) yönetimindeki 34 VY 0804 plakalı yolcu otobüsü, şoförünün direksiyon başında kalp rahatsızlığı geçirmesi sonucu kontrolden çıktı. Otobüs, şarampole devrildi. Kazada, 4 kişi öldü, 34 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralanan otobüsün şoförü Nurettin Dağ, "Yolda giderken, kalp rahatsızlığı geçirdim, vücudumu bir ateş bastı. Frene basamadım, otobüs şarampole devrildi" dedi.

FOTOĞRAFLI

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 34 yaralıYolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 34 yaralıYolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 34 yaralıYolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 34 yaralı

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