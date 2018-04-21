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Yolcu otobüsü şarampole düştü: 18 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 07:24 | Son Güncelleme

KONYA'da yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu meydana gelen kazada, 18 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü şarampole düştü: 18 yaralı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu meydana gelen kazada, 18 kişi yaralandı.
Kaza, saat 01.15 sıralarında Konya-Aksaray karayolu üzerinde meydana geldi. Kayseri'den aldığı yolcuları Antalya'ya götüren Sıla Özlem Seyahat'e ait sürücüsü öğrenilemeyen 41 TB 029 plakalı yolcu otübüsü, 4'üncü Organize Sanayi Kavşağı'nı dönerken kontrolden çıkarak şarampole düştü. Kazada, sürücü ile birlikte 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otobüsten indirilip, ambulanslara alınan yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelene kaldırılarak tedaviye alındı.

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Yolcu otobüsü şarampole düştü: 18 yaralıYolcu otobüsü şarampole düştü: 18 yaralıYolcu otobüsü şarampole düştü: 18 yaralıYolcu otobüsü şarampole düştü: 18 yaralı

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