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Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 11 ölü, 21 yaralı (6)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 16:01 | Son Güncelleme

VALİLİKTEN AÇIKLAMA  Çorum Valiliği'nce yolcu otobüsünün TIR'a çarptığı kazaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Çorum Valiliği'nce yolcu otobüsünün TIR'a çarptığı kazaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Kazada yaralanan 21 kişinin, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Osmancık Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındığı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilen açıklama, şöyle:
"13 Mart 2018 günü saat 05.35 sıralarında İstanbul-Samsun D 100-16 DKY’nun Tosya-Osmancık 27'nci kilometresinde arıza nedeniyle gerekli tedbirleri alarak emniyet şeridine çekilmiş olan TIR’a İstanbul’dan Tokat istikametine gitmekte olan bir yolcu otobüsü arkadan çarpmıştır. Çarpışma sonucunda ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada yaralanan 21 vatandaşımız Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Osmancık Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Maalesef, kazada 11 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir."

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