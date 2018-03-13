Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 11 ölü, 21 yaralı (6)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Çorum Valiliği'nce yolcu otobüsünün TIR'a çarptığı kazaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Kazada yaralanan 21 kişinin, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Osmancık Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındığı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilen açıklama, şöyle:
"13 Mart 2018 günü saat 05.35 sıralarında İstanbul-Samsun D 100-16 DKY’nun Tosya-Osmancık 27'nci kilometresinde arıza nedeniyle gerekli tedbirleri alarak emniyet şeridine çekilmiş olan TIR’a İstanbul’dan Tokat istikametine gitmekte olan bir yolcu otobüsü arkadan çarpmıştır. Çarpışma sonucunda ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada yaralanan 21 vatandaşımız Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Osmancık Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Maalesef, kazada 11 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir."
CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!
ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Tillerson'ı görevden aldı
İzmir'deki otel yangınında mucize kurtuluş! O kahraman ortaya çıktı
Erdoğan'ın programına alınmayınca ağlayan kadın bakın kim çıktı
Vahşet! Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdü
Tecavüz etti, gözlerini çıkarıp genital bölgesini yedi!
Yaptırdığı muska işe yaramayınca çıldırdı! Bursa'da baltalı dehşet!
Erdoğan’ın konvoyunu görünce heyecandan kaza yaptı
Ölen annesini her yıl mezardan çıkarıyor!
AK Parti ve MHP'nin grup toplantıları iptal edildi
Cinsel içerikli sitelerle ilgili flaş gelişme: Artık çok zor!
Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum