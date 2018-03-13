HABER

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: ilk belirlemelere göre 10 ölü, 18 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 10:07 | Son Güncelleme

ÖLÜ SAYISI 10'A YÜKSELDİ Çorum'un Osmancık ilçesinde yolcu otobüsünün park halindeki TIR’a çarpması sonucu meydana gelen kazada, ölü sayısı 10'a çıktı.  Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş, kazada 10 kişinin öldüğünü, 18 kişinin de yaralandığını söyledi. Karataş, otobüsten yanan cesetlerin çıkarılmaya çalışıldığını ve çalışmanın devam ettiğini bildirdi.

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: ilk belirlemelere göre 10 ölü, 18 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 10'A YÜKSELDİ
Çorum'un Osmancık ilçesinde yolcu otobüsünün park halindeki TIR’a çarpması sonucu meydana gelen kazada, ölü sayısı 10'a çıktı.
Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş, kazada 10 kişinin öldüğünü, 18 kişinin de yaralandığını söyledi. Karataş, otobüsten yanan cesetlerin çıkarılmaya çalışıldığını ve çalışmanın devam ettiğini bildirdi. Ölenler arasında çocukların da olduğu ifade edildi.
Yaralıların hastanede tedavileri sürerken, ölenlerin kimliklerinin tespiti için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'
Servis hostesinin aşk mesajları başını yaktı! Servis hostesinin aşk mesajları başını yaktı!
Çukur'un genç ismi hayatını kaybettiÇukur'un genç ismi hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Mina Başaran'ın annesinden çok acı sözler!

Mina Başaran'ın annesinden çok acı sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kereste yüklü TIR devrildi; sürücü öldü

Kereste yüklü TIR devrildi; sürücü öldü

Fatih'te doğalgaz patlaması: 1'i bebek 4 yaralı (2)

Fatih'te doğalgaz patlaması: 1'i bebek 4 yaralı (2)

Camiye giren hırsızlar hoparlörü çaldı

Camiye giren hırsızlar hoparlörü çaldı

Bitlis'te PKK patlayıcısı ele geçirildi

Bitlis'te PKK patlayıcısı ele geçirildi

Kocakarin köyü teröristlerden böyle temizlendi

Kocakarin köyü teröristlerden böyle temizlendi

Çanakkale Sebze ve Meyve Hali'nde yangın (2)

Çanakkale Sebze ve Meyve Hali'nde yangın (2)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.