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Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: ilk belirlemelere göre 6 ölü, 19 yaralı (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 10:05 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Osmancık İlçesi'nde yolcu otobüsünün park halindeki tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin de yaralandığı bildirildi.

ÇORUM'un Osmancık İlçesi'nde yolcu otobüsünün park halindeki tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İstanbul'dan Tokat'a giden yolcu otobüsü saat 06.00 sıralarında Çorum'un Osmancık İlçesi'nde park TIR'a çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre, 6 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası otobüs alev aldı. İtfaiye ekipleri ise yanan araçlara müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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