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Yolcu otobüsü traktör çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2018 01:57 | Son Güncelleme

Yolcu otobüsü traktör çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Tahsin BAYTAR/DİNAR (Afyonkarahisar), (DHA) Yolcu otobüsü traktör çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralıYolcu otobüsü traktör çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

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