Yolcu otobüsü ve beton mikseri çarpıştı: 20 yaralı

Manisa’nın Gördes ilçesinde yolcu otobüsü ile beton mikserinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Gördes-Akhisar yolu 11. kilometresinde Fundacık mevkisinde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen beton mikseri ile Ramazan K. idaresindeki 45 R 9924 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Yaralılar çevre ilçelerden de sevk edilen ambulanslar ve yoldan geçen vatandaşların araçlarıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı.