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Yolcu otobüsü ve beton mikseri çarpıştı: 20 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2018 23:02 | Son Güncelleme

Manisa’nın Gördes ilçesinde yolcu otobüsü ile beton mikserinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişinin yaralandığı öğrenildi.Gördes-Akhisar yolu 11.

Manisa’nın Gördes ilçesinde yolcu otobüsü ile beton mikserinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Gördes-Akhisar yolu 11. kilometresinde Fundacık mevkisinde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen beton mikseri ile Ramazan K. idaresindeki 45 R 9924 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.
Yaralılar çevre ilçelerden de sevk edilen ambulanslar ve yoldan geçen vatandaşların araçlarıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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