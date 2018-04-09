Yolcu otobüsü zulasında sigara ele geçirildi

Sivas’ta yolcu otobüsünün zulasında 2 bin 50 paket gümrük kaçağı ele geçirildi.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol denetimleri sırasında bir yolcu otobüsünün, yolcu bagajı kısmında oluşturulan zulada 2 bin 50 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Öte yandan jandarma ekipleri tarafından hafta içerisinde yapılan diğer uygulamalarda; 2 sigara kaçakçılığı, 2 uyuşturucu kaçakçılığı, 1 izinsiz kazı ve 6 sınır ihlali suçlarında işlem yapıldı. 3’ü yabancı uyruklu 10 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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