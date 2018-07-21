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Yolcu otobüsünde 58 kilo esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2018 17:39 | Son Güncelleme

MALATYA'da polisin arama yaptığı otobüste 58 kilo esrar ele geçirildi.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da polisin arama yaptığı otobüste 58 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüten Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde yaptığı uygulama sırasında toplu taşıma araçlarında arama yaptı. Şüpheli görülen araçları da arayan polis, kontrol noktasında İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünü durdurdu. Aramada, otobüsün bagajına konulmuş kutularda 5 pakette 58 kilo toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, paketleri İstanbul'a gönderdikleri belirlenen 3 kişi hakkında çalışma başlattı.

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