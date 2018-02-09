Yolcu otobüsünde 6 kilo 32 gram eroin ele geçirildi

Erzurum’da durdurulan yolcu otobüsünde bir yolcunun bavulunda 6 kilo 32 gram eroin ele geçirildi. ‘Torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda da 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Aziziye ilçesi yakınlarında uygulama yaptı. Uygulama noktasında Van’dan gelen bir yolcu otobüsünü durduran ekipler, yolcuların bagajlarıyla kimlik bilgilerini kontrol etti. Ekipler, yaptıkları kontroller sırasında durumundan şüphelendikleri C.E’nin bavulunda yaptıkları aramada 6 kilo 32 gram eroin ele geçirdi. C.E, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Erzurum’da ‘torbacı’ operasyonu’

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu çerçevede söz konusu suça karıştıkları gerekçesiyle bir süre izledikleri bazı zanlıların, kent merkezindeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucuyu satan ve "torbacı" diye tabir edilen S.T, H.D, T.S, A.Z. ve R.A. gözaltına alındı. Zanlılardan birer ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek, bu silahlara ait mermiler ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.