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Yolcu otobüsünde 998 adet uyuşturucu hapla yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 18:32 | Son Güncelleme

Amasya’nın Suluova ilçesinde polisin durdurduğu bir yolcu otobüsünde iki yolcunun üzerinde 998 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, inşaat ve hayvancılıkla uğraştıkları ilçede uyuşturucu madde sattıklarından şüphelenilen Turgay G.

Amasya’nın Suluova ilçesinde polisin durdurduğu bir yolcu otobüsünde iki yolcunun üzerinde 998 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, inşaat ve hayvancılıkla uğraştıkları ilçede uyuşturucu madde sattıklarından şüphelenilen Turgay G. ile Adem Ş.’yi takibe alan Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul’dan gelen bir yolcu otobüsünde yaptıkları aramada iki şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Üzerlerinden 998 adet uyuşturucu hap çıkması üzerine ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan gözaltına alınan Turgay G. ile Adem Ş., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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