Yolcu otobüsünde kaçak içki ve sigara ele geçti

Samsun’da şüphe üzerine durdurularak arama yapılan yolcu otobüsünde bin 360 paket kaçak sigara ve 22 şişe içki ele geçti.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde şüphe üzerine durdurdukları Tiflis’ten İstanbul’a giden yolcu otobüsünde yaptıkları aramada bin 360 paket kaçak sigara ve 22 şişe viski ve votka ile 2,5 litre de dökme votka ele geçirdi. Olayla ilgili otobüste yolcu olarak bulunan H.K. adli kadın gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Trabzon'a acil iniş yapan uçakta kimin olduğu ortaya çıktı
Mart ayının sıcaklık rekoru geliyor! Meteoroloji açıkladı!
ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama
İran'da düşen jette ölen Mina Başaran ve arkadaşları için anıt dikilecek
Stephen Hawking'in korkutan kehanetleri: Dünyanın sonu yaklaşıyor
Sokak ortasında korkunç görüntüler! Genç kıza dehşeti yaşattı
9 yaşındaki kızını taciz eden babaya linç girişimi
CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!
Zaman yolcusu gelecekten gelen fotoğraftan sonra şimdi de sayısal loto sırrı paylaştı
AK Parti ve MHP'nin grup toplantıları iptal edildi
Cinsel içerikli sitelerle ilgili flaş gelişme: Artık çok zor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum