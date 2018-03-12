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Yolcu otobüsünde muavin dehşeti! 10 yaşındaki kız çocuğuna kabusu yaşattı!

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 09:28 | Son Güncelleme

Iğdır-İstanbul seferini yapan otobüste annesi ve dedesiyle seyahat eden 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi kızın uyuduğu sırada, muavinin istismar ettiği ortaya çıktı. Mağdur kızın şikayetiyle şüpheli Cihat T. (24) tutuklandı.

Yolcu otobüsünde muavin dehşeti! 10 yaşındaki kız çocuğuna kabusu yaşattı!

Sömestr tatili için annesi ve dedesi ile Iğdır’daki akrabalarının yanına giden 4’üncü sınıf öğrencisi E.A, ,tatil dönüşü ailesiyle bindiği İstanbul otobüsünde evli olduğu belirlenen muavin Cihat T.’nin istismarına maruz kaldı. Küçük kızın şikayetiyle şüpheli muavin tutuklanarak cezaevine konuldu.

Annem dedemin yanına gidince gelip oturdu

Gazetevatan'dan Çağdaş Ulus'un haberine göre 6 Şubat’ta 34 ER 1500 plakalı Metro turizme ait yolcu otobüsünde yaşanan akıllara durgunluk veren olayda muavinin istismarına uğradığını belirten E.A ifadesinde, “Bindiğimiz otobüste dedem 5 numaralı koltukta, annem ve ben de 25-26 numaralı koltuklarda yan yana oturduk. Dedem uzun süre bizden ayrı kaldığı için annem yanına giderek bir süre yanında oturdu. Ben de TV’de bir şeyler izledikten sonra uyudum.”

“Uyandığımda mavi gömleğinde Cihat T. yazan çay, kahve dağıtan kişinin ellerini göğsümde gördüm. Ayıp yerimi ellemeye çalışırken tamamen uyandım. Ben uyanınca ‘uyu’ diye beni ikaz etti. Ben uyurken ayaklarım cam tarafındaydı. Başımda koridor tarafında yastıktaydı. Şahıs yanıma doğru oturdu. Ben rahatsız olduğumdan yan taraftaki koltuğa geçtim. Şahıs tekrar yanıma gelip oturdu. Bana ‘baban nerede, annenin sevgilisi var mı’ gibi sorular sordu. ‘Sizin eve ziyarete geleceğim’ dedi.

‘Öptü, hoşuna gidiyor mu dedi’

“Ben otururken ayıp yerimi elleyip, ‘hoşuna gidiyor mu?’ dedi. Ben de ‘hayır’ deyince yanaklarımdan, dudağımın kenarından öptü. Bana ‘kalbimi kırıyorsun’ dedi. Sonra şahıs yanımdan kalkıp gitti. Ben korktuğumdan o anda anneme bir şey anlatamadım. Eve geldikten sonra teyzem ‘neden durgunsun’ diye sordu. Ben de olayı bu şekilde anlattım. Bunun üzerine ailem de durumu sizlere bildirdi” dedi.

‘Elbisesini taytının içine sokmaya çalıştım’

Müştekinin ifadesiyle de şüpheli Cihat T. gözaltına alındı. İfadesinde E.A.’nın kendisini yanlış anladığını savunan şüpheli, müştekinin üstünün göbek tarafından göğse kadar açık olduğunu görünce üstünü düzeltip montla örttüğünü ileri sürerek,’ Benim elim mağdurun vücuduna temas etmiştir. Ancak bu mağdurun elbisesini düzeltmem sebebiyleydi. Ben mağdurun elbisesini taytın içine sokmaya çalıştım. Mağdur da belki beni bu şekilde yanlış anladı. Ben mağduru ufak kız olması, benim kızımın da bulunmaması sebebiyle sevdiğimden dolayı yanağından ağabey olarak öptüm” diye konuştu.
İfadesinin ardından Çerkezköy Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Cihat T., ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

“Aile şikayeti geri çeksin diye taciz ediliyor”

Konuyla ilgili VATAN’a konuşan mağdur kızın avukatları Bihter M. Mekereci ve Uğur Dündar, cinsel istismar vakalarının son zamanlarda olağanüstü şekilde artış gösterdiğini belirterek, “Bu olayda da Metro Turizm şirketinde muavin olarak çalışmakta olan 10 yaşındaki kız çocuğuna, yolculuk esnasında cinsel istismarda bulunmuş ve ifadesinde de bu durumu büyük ölçüde kabul etmiştir. Mağdurun psikolojisi, yaşanılan bu utanç verici olaydan dolayı oldukça zarar görmüş olup, bunun yanı sıra mağdurun ailesi, şüphelinin ailesi tarafından şikayetlerini geri çekmeleri için taciz edilmektedir” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Muavin ığdır istanbul

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
Metro Turizm şirketinin işe giriş şartı sapık olmak galiba. Böylelerini kesinlikle adacaksın
yine metro yine kepazelik. bu kaçıncı oldu hala insanlar bu firmayla seyahat ediyor helal olsun !!!
Şu metro turizm'i kapayın gitsin.Bu kaçıncı pislik be kardeşim.Demek ki bütün itleri kopukları muavin diye işe alıyorlar.
Bu firmada hep vukuat hep vukuat
böylelerini sallandıracaksın ki ders olsun
ooo gene metro turizmin otobüsleri, bir tane düzgün adam çalışmazmı bu firmada?
hep metro turizm
boynundakli poşuya dikkat etmediniz mi ,artık suistimal poşusu anında kendini gizlemek için
madem idam gelmiyo bari hadım edin bu ne ya hergün taciz tecavüz nereye kadar bunlara göz yumulacak
manyakmı yok ülkede doluuu ceza aldığında ne yaptım ben diyceksinde iş işten geçmiş olacak pislik
METRO TRUZİM SAHİBİ NEKİ ÇALIŞANI NE OLSUN
bu otobüs firmasını boykot etmeli ahlaksız kişiler hep burda çıkıyor
Yine mi METROOOO ??? Yav bu Metro böyle sapıkları özellikle mi arayıp buluyor,yoksa bunların işletmelerinde mi sapıklık kalıtsal ???
Şu şirket yüzünden metroya bile binerken çekiniyoruz
ÜLKE BİTMİŞ..TOPLUM ÇÜRÜMÜŞ..DEVLET İSE HIRSIZLARIN ELİNDE İNİM İNİM İNLİYORR
METRO TURİZM İLE YOLCULUK YAPMAYIN,BU FİRMANIN VUKUATLARI BİTMİYOR.
Birde şikayetten vazgeçilsin diye karşı tarafın ailesi baskı yapıyormuş. Biran önce gereken yapılmalı. Sevmeye , dokunmaya bile kıyamadığımız, elimizden gelse pamuklara sarıp sarar görmesin diye gözümüzden sakındığımız, geleceğimiz olan küçüklerimizi o sapıklar yüzünden sokağa bile çıkaramaz olduk. Artık ciddi atımlar atılmalı. Ülkede sapık görmek istemiyoruz.
Yine metro turizm hiiç şaşırmadım.
Metro bu yaratıkları gazete ilanıyla mı buluyor..!?
HER TÜRLÜ PİSLİĞİN İÇİNDE METRO VAR YA BUNLAR ÇALIŞTIRACAKLARI KİŞİLERİN GEÇMİŞİNİ ARAŞTIRMIYORMU, SAHİBİNDEN MUAVİNİNE KADAR ŞAİBELİ MAALESEF.
metro'da çalıştığı için ceza verilmemesi lazım... o şirkette normal çünkü..
metro turizm``den bilet alırken fiskiye kenarı almayın cam kenarını tercih edin
bi betmediniz be, sizi sallandiracaklari gunde gelecek elbet.
Bunada aferin demedik yani allahından bulsun yada şeytanından bulsun. Ne deyelim
ne cesaret her gün haberlerde cezalar arttı, v.b. haberlere rağmen
UYGUN olanını araya araya bu herifleri adam ettik milletçe ona yanıyorum
Neden hep FETÖ tarafından kumpas kurulduğu iddia edilen kişiler/firmalarda bu tür olaylar oluyor. Anladığım şu başı sıkışan FETÖ'ye sarılıyor. Atalarımız ne güzel söylemiş balık baştan kokarmış.
2000'li yılların başlarında Metro Turizm markayı, öyle kaliteliydi. Sonra ne olmuş bu şirkete? Acaba el mi değiştirdi? Eski halinden eser yok.
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