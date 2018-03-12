Yolcu otobüsünde muavin dehşeti! 10 yaşındaki kız çocuğuna kabusu yaşattı!

Sömestr tatili için annesi ve dedesi ile Iğdır’daki akrabalarının yanına giden 4’üncü sınıf öğrencisi E.A, ,tatil dönüşü ailesiyle bindiği İstanbul otobüsünde evli olduğu belirlenen muavin Cihat T.’nin istismarına maruz kaldı. Küçük kızın şikayetiyle şüpheli muavin tutuklanarak cezaevine konuldu.

Annem dedemin yanına gidince gelip oturdu



Gazetevatan'dan Çağdaş Ulus'un haberine göre 6 Şubat’ta 34 ER 1500 plakalı Metro turizme ait yolcu otobüsünde yaşanan akıllara durgunluk veren olayda muavinin istismarına uğradığını belirten E.A ifadesinde, “Bindiğimiz otobüste dedem 5 numaralı koltukta, annem ve ben de 25-26 numaralı koltuklarda yan yana oturduk. Dedem uzun süre bizden ayrı kaldığı için annem yanına giderek bir süre yanında oturdu. Ben de TV’de bir şeyler izledikten sonra uyudum.”

“Uyandığımda mavi gömleğinde Cihat T. yazan çay, kahve dağıtan kişinin ellerini göğsümde gördüm. Ayıp yerimi ellemeye çalışırken tamamen uyandım. Ben uyanınca ‘uyu’ diye beni ikaz etti. Ben uyurken ayaklarım cam tarafındaydı. Başımda koridor tarafında yastıktaydı. Şahıs yanıma doğru oturdu. Ben rahatsız olduğumdan yan taraftaki koltuğa geçtim. Şahıs tekrar yanıma gelip oturdu. Bana ‘baban nerede, annenin sevgilisi var mı’ gibi sorular sordu. ‘Sizin eve ziyarete geleceğim’ dedi.