Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Ulaş ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1 kilo 171 kubar esrar, 1,35 gram toz esrar ve 0,35 gram eroin ele geçirildi.
Ulaş ilçesi Kovalı köyü yakınlarında yol kontrol ve arama faaliyeti yapan Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır'dan Giresun'a giden bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste narkotik köpeği 'Atik'in de katılımıyla yapılan aramada bir yolcunun çantasına gizlenmiş vaziyette 1 kilo 171 gram kubar esrar, 1.35 gram toz esrar ve 0.35 gram eroin yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
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