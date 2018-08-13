Yolcu otobüsünde uyuşturucuya 2 gözaltı

VAN, (DHA)- VAN'ın Gevaş ilçesinde, jandarmanın yol kontrolü sırasında durdurduğu şehirler arası iki otobüste 2 yolcunun üzerinde metamfetamin ve esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.
Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Balaban Jandarma Asayiş Kontrol Noktası'nda durdurdukları şehirler arası iki yolcu otobüsünde kimlik kontrolü yaptı. Otobüslerde hareketlerinden şüphelenilen, adları açıklanmayan 2 yolcunun üst araması yapıldı. Ayrı otobüslerde olan yolculardan birinin üzerinde 63 gram metamfetamin, diğerinin üzerinde ise 5 gram esrar ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi. 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki sorgunun adliyeye sevk edildi. Mahkemece şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri ise serbest bırakıldı.
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