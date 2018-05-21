Yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalandı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, polisin yol kontrolü sırasında durduruğu şehirlerarası otobüste uyuşturucuyla yakalanan Ç.K., gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya- Kayseri yolunda, uyuşturucu sevkiyatı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik yol kontrolü yaptı. Denetim sırasında şehirlerarası yolcu otobüsünün şoförü durduruldu. Otobüsteki Ç.K. (28) isimli yolcunun üzerinde yapılan aramada 6.17 gram metamfetamin ve 42.5 gram toz esrar ele geçirildi. 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan Ç.K., emniyete götürüldü.

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