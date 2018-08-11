Yolcu otobüsünde yangın paniği

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, yolcu otobüsünün motor ve egzoz bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yolda kalan 37 yolcu, başka otobüsle yoluna devam etti.
Van’dan Antalya’ya gitmek için yola çıkan 34 FA 2990 plakalı yolcu otobüsünün, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 17’nci kilometresinde hareket halindeyken motor bölümünde henüz bilinmeyen nedenle duman çıktı. Otobüs şoförü İsa A., egzoz bölümünde yükselen dumanı fark edince otobüsünü yol kenarına çekerek yolcularını tahliye etti. Kısa süreli paniğin yaşanmasına neden olan yangın için olay yerine itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Bir süre yol kenarında mahsur kalan yolcular ise başka bir otobüsle yolculuğa devam etti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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