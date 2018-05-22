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Yolcu otobüsünün devrilme anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 19:20 | Son Güncelleme

 KÜTAHYA'da, dün sabah meydana gelen 2 kişinin öldüğü 16 kişinin yaralandığı kazada, yolcu otobüsünün devrilme anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yolcu otobüsünün devrilme anı kamerada

KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da, dün sabah meydana gelen 2 kişinin öldüğü 16 kişinin yaralandığı kazada, yolcu otobüsünün devrilme anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaza dün sabah saat 06.30 sıralarında Kütahya-Eskişehir karayolunun 5'inci kilometresindeki Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'nün karşında meydana geldi. İstanbul'dan Kütahya'ya giden Süleyman Dönmez yönetimindeki 43 KT 666 plakalı, Kütahyalılar firmasına ait yolcu otobüsü, bir anda kontrolden çıkarak, porselen fabrikasının bahçe duvarına çarpıp devrildi. Yan yatan otobüsün sürücüsü Süleyman Dönmez olay yerinde, yolculardan Ramazan Salih Keskin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 16 kişi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı, yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde otobüs yolunda seyrederken aniden sağa doğru gidip yan yatarak sürükleniyor. Devrilen otobüsü gören araç sürücüleri ile bir akaryakıt istasyonunda bulunanlar otobüstekilerin yardımına koşuyor.

FOTOĞRAFLI

Yolcu otobüsünün devrilme anı kameradaYolcu otobüsünün devrilme anı kameradaYolcu otobüsünün devrilme anı kameradaYolcu otobüsünün devrilme anı kamerada

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