Yolcu treni otomobile çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

Faruk ÇARK/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde, İzmir-Ödemiş seferini yapan yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı otomobildeki 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza gündüz saatlerinde, Arslanlar Mahallesi yakılarında meydana geldi. İzmir-Ödemiş seferini yapan yolcu treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan 45 YA 6073 plakalı otomobile çarptı. Kazada trenin önünde sürüklenen otomobilde bulunan ve kimliği henüz öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredekiler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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