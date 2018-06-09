HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Yolcu treninin açık unutulan merdiveni, istasyona zarar verdi, 1 yolcu yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2018 21:22 | Son Güncelleme

İZMİR'de, merdivenleri açık unutulan bir yolcu treni, girdiği istasyonun kenarlarına zarar verdi, zemin kaplamalarının bir sırasını yerinden söktü.

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, merdivenleri açık unutulan bir yolcu treni, girdiği istasyonun kenarlarına zarar verdi, zemin kaplamalarının bir sırasını yerinden söktü. İstasyondaki yolculardan Orhan İkikarakayalı, fırlayan parçaların başına isabet etmesi sonucu hafif yaralandı. Bugün akşam saatlerinde, İzmir'den Menemen yönüne giden TCDD'ye ait bir yolcu treninin makinisti, yolcuların rahatça inip binebilmeleri için istasyonlarda açılan merdivenleri kapatmayı unutup, yola çıktı. İzmir'de raylı sistemle banliyö taşımacılığı yapan İZBAN'ın da kullandığı hat üzerindeki Salhane İstasyonu'na giren TCDD treninin açık durumdaki merdivenleri, kenardaki duvarlara sürttü. İstasyonun kenarına zarar veren tren, yolcu bekleme bölümünde, zemindeki kaplamaların da bir sırasını yerinden söktü. Yolcuların uyarısı üzerine makinist tarafından bir süre durdurulan tren, ardından yoluna devam etti. BİR YOLCU YARALANDI Fırlayan parçalardan bininin başına isabet ettiği yolculardan Orhan İkikarakayalı ise hafif yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri İkikarakayalı'ya ayakta müdahale etti. Yaralı yolcu iyi olduğunu söyleyerek hastaneye gitmedi. Olay anını anlatan İkikarakayalı, "Tren gürültüyle geliyordu. Kulaklarımı kapattım. Bir baktım taşlar geliyor. Kaçamadım. Döndüm arkamı eğildim ama baktım alnıma gelmiş" dedi. Aynı hattaki İZBAN tren seferlerinin ise yananan kazadan olumsuz etilenmediği belirtildi.

PARTNERBu restoranda tavuk kanatları 24 ayar altından!Bu restoranda tavuk kanatları 24 ayar altından!
TIR, kırmızı ışıkta duran otomobile çarptı: 1 yaralıTIR, kırmızı ışıkta duran otomobile çarptı: 1 yaralı
Yolcu treninin açık unutulan merdiveni, istasyona zarar verdi, 1 yolcu yaralandıYolcu treninin açık unutulan merdiveni, istasyona zarar verdi, 1 yolcu yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Eski CIA uzmanından seçim sonuçlarına ilişkin çarpıcı tahmin!

Eski CIA uzmanından seçim sonuçlarına ilişkin çarpıcı tahmin!

Samsun'da dehşete düşüren kaza! Uzman çavuş havada defalarca takla attı!

Samsun'da dehşete düşüren kaza! Uzman çavuş havada defalarca takla attı!

Muharrem İnce'den Erdoğan'ı kızdıracak sözler!

Muharrem İnce'den Erdoğan'ı kızdıracak sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Samsun'da dehşete düşüren kaza! Uzman çavuş havada defalarca takla attı!

Samsun'da dehşete düşüren kaza! Uzman çavuş havada defalarca takla attı!

Dehşet anları kamerada! 16 yaşındaki genç kız beşinci kattan atladı

Dehşet anları kamerada! 16 yaşındaki genç kız beşinci kattan atladı

Ege Denizi’nde görülen köpek balıklarının sırrı ortaya çıktı

Ege Denizi’nde görülen köpek balıklarının sırrı ortaya çıktı

Antalya'da korkunç kaza! Bu acıya yürek dayanmaz

Antalya'da korkunç kaza! Bu acıya yürek dayanmaz

Polis bu halde bastı! Ne olduğunu anlamadılar

Polis bu halde bastı! Ne olduğunu anlamadılar

Yer: Şanlıurfa'da! Şaşkına çeviren görüntü!

Yer: Şanlıurfa'da! Şaşkına çeviren görüntü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.