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Yolcu treninin çarptığı kadın öldü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 21:44 | Son Güncelleme

YAŞLI KADININ KİMLİĞİ BELİRLENDİ Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bölgesel yolcu treninin çarpması sonucu yaşamını yitiren kadının, 70 yaşındaki Fatma Korkmaz olduğu öğrenildi.

YAŞLI KADININ KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bölgesel yolcu treninin çarpması sonucu yaşamını yitiren kadının, 70 yaşındaki Fatma Korkmaz olduğu öğrenildi.
Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

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