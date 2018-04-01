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Yolcu treninin çarptığı kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 20:30 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bölgesel yolcu treninin çarptığı 70-75 yaşlarındaki kadın, yaşamını yitirdi.

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bölgesel yolcu treninin çarptığı 70-75 yaşlarındaki kadın, yaşamını yitirdi.

Bugün saat 12.30 sıralarında, İzmir- Denizli seferini yapan makinist M.A. idaresindeki 1222 sefer sayılı Anadolu Ekspresi, Nazilli ilçesindeki Yeşil Mahalle'de yaya ve araç trafiğine kapalı bölümde, rayların üzerinde ayakta duran kadına çarptı. Makinist M.A., durumu polise ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 70-75 yaşlarındaki tahmin edilen kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcı ve polisin yaptığı incelemede, kadının üzerinden kimliğini belirtir bir belge çıkmadı. Polis, olay yerine çağrılan Cumhuriyet, Aydoğdu, Yeşil Mahalle, Yeşilyurt Mahallesi ve Prof. Muammer Aksoy Mahallesi muhtarlarından kadının kimliğinin tespit edilebilmesi için yardım istedi. Kadının kimliğinin tespitine çalışılırken polis, makinist M.A.'nın ifadesine başvurdu. Tren 2 saatlik bekleyişin ardından, seferine kaldığı yerden devam etti.

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