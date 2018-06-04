Yolcu valizinden 3 kilo 800 gram esrar çıktı

Ceyhun ÖZER-CEYHAN,(Adana),(DHA) Adana'nın Ceyhan ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 3 kilo 800 gram esrar ele geçirildi. Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa-Adana otoyolu Ceyhan gişeleri yakınında yol uygulamasında durdurduğu otobüste arama yaptı. Narkotik köpeğinin de katıldığı aramada otobüste bir yolcuya ait valizde 3 kilo 800 gram esrar bulundu. Olayla ilgili 22 yaşındaki M.G. gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.G. tutuklandı.

