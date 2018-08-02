Yolcular otobüsün içerisinde savrularak, kapıdan yola fırladı

Kaza, 27 Temmuz 2018 tarihinde Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde saat 11.30 sıralarında meydana gelmişti. Kazada 21 yaşında ki Zeynep Şule Atakır hayatını kaybederken 21 kişi de yaralanmıştı. Meydana gelen feci kazanın otobüs içerisine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yeni görüntüler kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Görüntülerde; otobüsün kendi şeridinden çıkarak üzerine gelen tır ile çarpışma anı görülüyor. Çarpışmanın şiddeti ile otobüsün arka bölümünde bulunan yolcuların sağa-sola savrularak kırılan kapıdan yola fırladıkları görülüyor.

Öte yandan, meydana gelen kaza sonrasında 2 sürücü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



