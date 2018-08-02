HABER

Yolcular otobüsün içerisinde savrularak, kapıdan yola fırladı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2018 20:40 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bir tır, halk otobüsü ve otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 21 kişi de yaralanmıştı. Can pazarının yaşandığı feci kazanın otobüs içerisine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yeni görüntüler kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Kaza, 27 Temmuz 2018 tarihinde Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde saat 11.30 sıralarında meydana gelmişti. Kazada 21 yaşında ki Zeynep Şule Atakır hayatını kaybederken 21 kişi de yaralanmıştı. Meydana gelen feci kazanın otobüs içerisine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yeni görüntüler kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Görüntülerde; otobüsün kendi şeridinden çıkarak üzerine gelen tır ile çarpışma anı görülüyor. Çarpışmanın şiddeti ile otobüsün arka bölümünde bulunan yolcuların sağa-sola savrularak kırılan kapıdan yola fırladıkları görülüyor.

Öte yandan, meydana gelen kaza sonrasında 2 sürücü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

PARTNERPelin hamile mi?Pelin hamile mi?
Eşi traktörle çarpan kadın yaşamını yitirdiEşi traktörle çarpan kadın yaşamını yitirdi
Kartal'da istinat duvarı çöken inşaat mühürlendiKartal'da istinat duvarı çöken inşaat mühürlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sakarya otobüs kazası

En Çok Okunan Haberler

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Bornoz şakası Adana'yı karıştırdı!

Bornoz şakası Adana'yı karıştırdı!

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

TC Kimlik numarasının sırrı!

TC Kimlik numarasının sırrı!

Risk çok yüksek! Türkiye her an felaketi yaşayabilir

Risk çok yüksek! Türkiye her an felaketi yaşayabilir

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Batman'da genç kadına arkadan yaklaşıp dehşeti yaşattı! Ne olduğunu anlamadı

Batman'da genç kadına arkadan yaklaşıp dehşeti yaşattı! Ne olduğunu anlamadı

Bayram tatili planı yaparken nelere dikkat etmeli?

Bayram tatili planı yaparken nelere dikkat etmeli?

Korkunç olay! 16 yaşındaki genç kız kendini ağaca astı

Korkunç olay! 16 yaşındaki genç kız kendini ağaca astı

Profesyonel turist Tanay işine başladı

Profesyonel turist Tanay işine başladı

Aydın'da 2 yıl önce oğlu tecavüze uğrayan adamın iğrenç intikamı! Tecavüzcünün kızına cinsel istismarda bulundu!

Aydın'da 2 yıl önce oğlu tecavüze uğrayan adamın iğrenç intikamı! Tecavüzcünün kızına cinsel istismarda bulundu!

Çocuk istismarcısı tutuklandı!

Çocuk istismarcısı tutuklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.