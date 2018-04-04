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Yolcuların valizlerinde kaçak sigara ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 15:41 | Son Güncelleme

Tokat’ta jandarma ekipleri tarafından bir yolcu otobüsünde yapılan aramada valizlere gizlenmiş vaziyette toplam bin 483 paket kaçak sigara ile 3 litre kaçak içki ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığınca alınan istihbari çalışma, titiz planlama ve sıkı takip neticesinde Erbaa Değirmenli köyü D-100 karayolu üzerinde yol emniyet ve kontrolü devriyesi yapıldı.

Yolcuların valizlerinde kaçak sigara ele geçirildi

Tokat’ta jandarma ekipleri tarafından bir yolcu otobüsünde yapılan aramada valizlere gizlenmiş vaziyette toplam bin 483 paket kaçak sigara ile 3 litre kaçak içki ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığınca alınan istihbari çalışma, titiz planlama ve sıkı takip neticesinde Erbaa Değirmenli köyü D-100 karayolu üzerinde yol emniyet ve kontrolü devriyesi yapıldı. Gerçekleştirilen yol emniyet devriyesinde bir yolcu otobüsünün gizli bölmelerine ve valizlere gizlenmiş vaziyette toplam bin 483 paket kaçak sigara ve 3 litre kaçak içki ele geçirildi. Söz konusu şahıslara 21 bin 44 TL idari yaptırım uygulandı. Ayrıca otobüs şoförüne 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre 976 TL para cezası uygulandı.

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