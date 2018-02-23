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Yolcularla tartışıp otobüsün kapılarını açmayan şoföre soruşturma

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2018 13:53 | Son Güncelleme

ANKARA'da, yolcularla tartıştığı belirtilen EGO otobüsü şoförü Y.H., bir süre aracın kapılarını açmayıp, yolcuları içeride bekletti.

Yolcularla tartışıp otobüsün kapılarını açmayan şoföre soruşturma

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, yolcularla tartıştığı belirtilen EGO otobüsü şoförü Y.H., bir süre aracın kapılarını açmayıp, yolcuları içeride bekletti. EGO Genel Müdürlüğü'nce hakkında soruşturma başlatılan şoförün cezalandırılacağı belirtildi.
Olay, dün, Ankara'nın Mamak ilçesi Ege Mahallesi'nde bulunan NATO Yolcu Caddesi'nde meydana geldi. Mamak- Ege Mahallesi 340 numaralı hatta çalışan EGO otobüsü şoförü Y.H., iddiaya göre, yolcularla tartıştı. Bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada, bazı yolcular da şoföre tepki gösterdi. Otobüs şoförü Y.H., aracın kapılarını kapalı tutup, tartıştığı yolcuların inmesine uzun süre izin vermedi. Yolcular, otobüsün içinde 40 dakika bekletildiğini ileri sürerken, EGO Genel Müdürlüğü’nce aracın kapılarının 6 dakika açılmadığı belirtildi.
Otobüste bekletilen bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşılan görüntülere göre, bazı yolcular şoföre araçtan inmek istediğini söyledi. Yolcuların 'Kapıyı açar mısın ağabey?', 'Kaptan, eve geç kalıyoruz' diye bağırmasına rağmen şoför, otobüsün kapılarını açmadı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
EGO Genel Müdürlüğü tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldığı duyuruldu. Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, olayın 'kabul edilemez' olduğu belirtilirken, şoför Y. H. hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Yapılan incelemelerin ardından şoförün cezalandırılacağı vurgulanan EGO Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında, şöyle denildi:
“Bugün çeşitli basın yayın organlarında ‘EGO Otobüs şoförü yolcuları 40 dakika rehin aldı’ başlıklı haberler üzerine EGO Genel Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılmıştır. Mamak Ege Mahallesi’nde 340 numaralı hatta çalışan Belediyemiz şirketi BELKA A.Ş personeli Y.H. isimli şoförün yapılan ilk incelemede yolcuları 6 dakika otobüs içinde kapalı tuttuğu tespit edilmiştir. Yaşanan bu olay her ne sebeple olursa olsun kabul edilemez. Bu nedenle olaya karıştığı belirlenen şoför hakkında soruşturma başlatılmış olup, BELKA A.Ş. Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir. Hem otobüs içindeki video görüntüleri hem de vatandaşlarımızın şikayetleri titizlikle değerlendirilecektir. Gerekli incelemenin ardından şoför cezalandırılacaktır.”

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