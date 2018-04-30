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Yolcunun cüzdanını çalarken suçüstü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.04.2018 17:40 | Son Güncelleme

ATATÜRK  Havalimanı’nda bir kadının  dalgınlığından faydalanarak cüzdanı çalan Yılmaz S., polis tarafından suçüstü yakalandı.

Yolcunun cüzdanını çalarken suçüstü yakalandı

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) ATATÜRK Havalimanı’nda bir kadının dalgınlığından faydalanarak cüzdanı çalan Yılmaz S., polis tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Havalimanı’na hırsızlık yapmak için gelen Yılmaz S., polis tarafından takibe alındı. Bir kadın yolcuyu gözüne kestiren Yılmaz S., yolcuyu takip etti. Bu sırada kendisinin İstanbul Atatürk Havalimanı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından takip edildiğinden haberi olmayan Yılmaz S., kadın yolcunun boş bir anını beklemeye başladı. Bu sırada Güvenlik kameralarıyla da takibe alınan Yılmaz S, yanına oturduğu Fatiha Beyour adlı kadın yolcunun bir anlık dalgınlıktan çantasındaki cüzdanını çaldıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaşan ve bir tuvalete giren şüpheli, polis tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan Yılmaz S., suçunu itiraf ederken, cüzdanı çalınan Fatiha Beyour zanlıdan şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan Yılmaz S., ifadesi alındıktan sonra Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

(FOTOĞRAF)

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