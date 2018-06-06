Yolcunun kulaklığından eroin çıktı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da durdurulan otobüsteki yolcunun kulaklığından 2,59 gram eroin çıktı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Antalya'dan gelen bir yolcu otobüsünü durdurdu. Yolculardan H.A.'nın durumundan şüphelenen polis, üst araması yaptı. Aramada şüphelinin kulaklığın içerisine gizlenmiş 2,59 gram eroin ele geçirildi. H.A. hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapıldı.

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