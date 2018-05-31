Yolda araç çarpan ayı telef oldu

Yurdaer ÖZTÜRK/MENGEN (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Mengen ilçesinde, yola çıkan ayı, aracın çarpması sonucu telef oldu.

Yeniçağ- Mengen karayolu Yumrutaş köyü mevkiinde, yol kenarında telef olmuş ayıyı gören köylüler, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne haber verdi. Köylüler, telef olan ayıyı iş makinesi ile yol kenarındaki yeşil alana taşıdı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, kamyon, otobüs gibi büyük bir aracın çarpması sonucu telef olduğu düşünülen ayıyı aldı. Ayının tahnit edilmek üzere İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

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