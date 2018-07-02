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Yolda atılı halde 1 kilogram esrar bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2018 01:05 | Son Güncelleme

ADANA'da devriye gezen motosikletli Yunus polisleri, yolda atılı halde 1 kilogram esrar ele geçirdi.  Gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı üzerinde devriye gezen motosikletli Yunus polisleri, Hürriyet Metro İstasyonu yakınında atılı halde 1 kilogram esrara rastladı.

Yolda atılı halde 1 kilogram esrar bulundu

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da devriye gezen motosikletli Yunus polisleri, yolda atılı halde 1 kilogram esrar ele geçirdi.
Gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı üzerinde devriye gezen motosikletli Yunus polisleri, Hürriyet Metro İstasyonu yakınında atılı halde 1 kilogram esrara rastladı. Esrara el konulurken, çevrede yapılan araştırmada şüpheli 7 kişi gözaltına alındı. Polisin, olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Yolda atılı halde 1 kilogram esrar bulundu

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