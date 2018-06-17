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Yolda bulduğu kelepçeyi ayağına takan çocuğu itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2018 19:49 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde yolda bulduğu demir kelepçeyi ayağına takınca çıkaramayan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Yolda bulduğu kelepçeyi ayağına takan çocuğu itfaiye kurtardı

Mahir ALAN/ KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde yolda bulduğu demir kelepçeyi ayağına takınca çıkaramayan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
Yolda yürüdüğü esnada bulduğu kelepçeyi ayağına yakan ismi öğrenilemeyen çocuk, bir süre sonra ayağının ağrıdığını fark edince itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye Müdürlüğüne götürülen çocuğun ayağındaki demir kelepçe demir kesme makasıyla çıkarıldı.

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