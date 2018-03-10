HABER

Yolda buldukları 7 bin 755 lirayı polise teslim ettiler

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2018 19:29 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde duyarlı iki vatandaş, yolda buldukları 7 bin 755 lirayı polise teslim etti.Olay, Keskiner Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde duyarlı iki vatandaş, yolda buldukları 7 bin 755 lirayı polise teslim etti.
Olay, Keskiner Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen bir bankanın Salihli Şube Müdürü Süleyman Muhammet Şahin ve banka personeli Salih Çelik, park halindeki bir otomobilin önünde 2 deste para buldu. Şahin ve Çelik, buldukları parayı Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipler Amir Vekili Süleyman Karalar’a tutanak karşılığında teslim etti.
Yapılan sayımda 7 bin 755 liranın park halindeki otomobilin sürücüsüne ait olduğu belirlendi ve sahibine iade edildi.
Parayı bulan Süleyman Muhammet Şahin, “Keskiner Kavşağı yakınlarından yolda yürüdüğümüz esnada park halindeki bir otomobilin hemen yanında 2 deste para gördük. Parayı alıp hemen insaniyet namına polise teslim ettik” dedi.

Meteoroloji'den hafta sonu sürprizi!Meteoroloji'den hafta sonu sürprizi!
Kur'an içinde FETÖ talimatı!Kur'an içinde FETÖ talimatı!
Rakibi yok! Bomba gibi özellikler geliyorRakibi yok! Bomba gibi özellikler geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da bir ilk! Hakan Hatipoğlu: 'Survivor tarihinde böylesi yaşanmadı'

Survivor'da bir ilk! Hakan Hatipoğlu: 'Survivor tarihinde böylesi yaşanmadı'

Beşiktaş 1 - 0 Gençlerbirliği (Maç özeti)

Beşiktaş 1 - 0 Gençlerbirliği (Maç özeti)

Çukur'daki o sahnede şok detay! FETÖ ile ilgisi...

Çukur'daki o sahnede şok detay! FETÖ ile ilgisi...

Erdoğan'dan bira festivali sözleri

Erdoğan'dan bira festivali sözleri

TSK açıkladı! Lider kadrodaki terörist öldürüldü

TSK açıkladı! Lider kadrodaki terörist öldürüldü

Karamollaoğlu'ndan flaş ittifak açıklaması

Karamollaoğlu'ndan flaş ittifak açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zonguldak'ta dehşet anları! Bıçakla önce vatandaşlara sonra polise saldırdı

Zonguldak'ta dehşet anları! Bıçakla önce vatandaşlara sonra polise saldırdı

Samsun’da otomobil takla attı: 3 yaralı

Samsun’da otomobil takla attı: 3 yaralı

Arkadaşlar arasındaki kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Arkadaşlar arasındaki kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Horasan'da ağabeyi ve 4 yeğenini öldüren şüpheli ile oğulları adliyede (2)

Horasan'da ağabeyi ve 4 yeğenini öldüren şüpheli ile oğulları adliyede (2)

Su doldurmaya gittiği çeşmede ölüsü bulundu

Su doldurmaya gittiği çeşmede ölüsü bulundu

Yüksekova'da 23 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

Yüksekova'da 23 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.