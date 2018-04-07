Yolda tehlike saçtılar

Amasya’da tonlarca ağırlıktaki beton blokları tedbirsizce taşıyan tır ile plakası yerde sürünen bir kamyon, vatandaşlarca görüntülendi.
Suluova yakınlarında beton blokları taşıyan tırın hiçbir tedbir almadan yolda ilerleyişi bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. O anları anlatan vatandaş, “Uzun araca eskort koymamışlar. Böyle oluyor mu? Görüyorsunuz” diye tepki gösterdi.
Yine aynı ilçede arka çamurluğu yerde sürünen bir kamyonetin saçtığı tehlike de yine vatandaşlar tarafından kaydedildi.
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