HABER

Yolda tehlike saçtılar

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 15:31 | Son Güncelleme

Amasya’da tonlarca ağırlıktaki beton blokları tedbirsizce taşıyan tır ile plakası yerde sürünen bir kamyon, vatandaşlarca görüntülendi.Suluova yakınlarında beton blokları taşıyan tırın hiçbir tedbir almadan yolda ilerleyişi bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Yolda tehlike saçtılar

Amasya’da tonlarca ağırlıktaki beton blokları tedbirsizce taşıyan tır ile plakası yerde sürünen bir kamyon, vatandaşlarca görüntülendi.
Suluova yakınlarında beton blokları taşıyan tırın hiçbir tedbir almadan yolda ilerleyişi bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. O anları anlatan vatandaş, “Uzun araca eskort koymamışlar. Böyle oluyor mu? Görüyorsunuz” diye tepki gösterdi.
Yine aynı ilçede arka çamurluğu yerde sürünen bir kamyonetin saçtığı tehlike de yine vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Yolda tehlike saçtılar

Meral Akşener o isimlerin üstünü çizdiMeral Akşener o isimlerin üstünü çizdi
Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandıEskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı
Kabine revizyonu mu geliyor?Kabine revizyonu mu geliyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Arda Turanlı selfie' haberi haciz getirdi!

'Arda Turanlı selfie' haberi haciz getirdi!

Adana'daki kanalda at arabasının görüntüsü sosyal medyayı salladı! Belediye'den açıklama geldi

Adana'daki kanalda at arabasının görüntüsü sosyal medyayı salladı! Belediye'den açıklama geldi

Komşu kızına ahlâksız teklif! Dudağından öptü sonra pişman oldu!

Komşu kızına ahlâksız teklif! Dudağından öptü sonra pişman oldu!

Karnında unutulan makasla 23 yıl yaşadı

Karnında unutulan makasla 23 yıl yaşadı

Polis motosikleti durdurdu genç modele cezayı kesti: Poponu ört!

Polis motosikleti durdurdu genç modele cezayı kesti: Poponu ört!

Ağızları açık bırakan görüntü! Çocuğu iple damdan sarkıttı

Ağızları açık bırakan görüntü! Çocuğu iple damdan sarkıttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.