Yolda yürürken bacağından vuruldu

Tezcan SOLMAZ (DÜZCE), (DHA)- DÜZCE’de yolda yürüyen C.Y., otomobilden açılan ateşle yaralandı.
Olay, Cumhuriyet Mahallesi D-100 yan yolda meydana geldi. Yolda yürüyen ve evine doğru giden C.Y., bir el silah sesinin ardından aniden kanlar içersinde yere yığıldı. Etrafta bulunanlar, yere yığılan kişinin yanına gelerek durumu anlamaya çalışırken, bacağından akan kanları gördüler. Durumu polis ve sağlık ekiplerine bildiren vatandaşlar, yaralanan kişiyi sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı tedavi edilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılırken, görgü tanıkları C.Y.'nin yaralanmasına neden olan silah sesinin 54 plakalı bir otomobilden geldiğini söylediler. Polis ekipleri yaptıkları ilk incelemede yaralanmaya neden olduğu iddia edilen silah sesinin bir av tüfeğinden çıktığını tespit ettiler.
Polis ekipleri aracın bulunması için çalışma başlattı.
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